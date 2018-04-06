Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
    •  
    Пискарёвский проспект Петербурга затопило вешними водами. Санкт-Петербург, весна, дороги. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПискарёвский проспект Петербурга затопило вешними водами

    Пискарёвский проспект Петербурга затопило вешними водами

    комментировать
    Пискарёвский проспект Петербурга затопило вешними водами

    Пискарёвский проспект Петербурга затопило вешними водами

    Пискарёвский проспект Петербурга затопило вешними водами

      На Пискарёвском проспекте многие автомобилисты открыли свою навигацию. Утром там произошел потоп.

      Холодная вода поднялась до уровня бордюра и частично залила тротуар. Очевидцы сообщают, что такая водная обстановка наблюдалась вплоть до станции «Ручьи». При этом в «Водоканале» говорят, что на этом участке дороги нет подземных сетей и ливневок.

      Поэтому причиной затопления стали талые воды. Но ситуация может осложниться уже завтра. МЧС предупреждает о мокром снеге и сильных порывах ветра до 15–20 метров в секунду.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru