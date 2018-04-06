Пискарёвский проспект Петербурга затопило вешними водами

На Пискарёвском проспекте многие автомобилисты открыли свою навигацию. Утром там произошел потоп.

Холодная вода поднялась до уровня бордюра и частично залила тротуар. Очевидцы сообщают, что такая водная обстановка наблюдалась вплоть до станции «Ручьи». При этом в «Водоканале» говорят, что на этом участке дороги нет подземных сетей и ливневок.



Поэтому причиной затопления стали талые воды. Но ситуация может осложниться уже завтра. МЧС предупреждает о мокром снеге и сильных порывах ветра до 15–20 метров в секунду.