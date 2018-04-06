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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
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    В Ленобласти жители деревень оказались в блокаде из-за разбивших дорогу грузовиков. Ленинградская область, дороги, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ленобласти жители деревень оказались в блокаде из-за разбивших дорогу грузовиков

    В Ленобласти жители деревень оказались в блокаде из-за разбивших дорогу грузовиков

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    В Ленобласти жители деревень оказались в блокаде <nobr>из-за</nobr> разбивших дорогу грузовиков

    В Ленобласти жители деревень оказались в блокаде из-за разбивших дорогу грузовиков

    В Ленобласти жители деревень оказались в блокаде <nobr>из-за</nobr> разбивших дорогу грузовиков

      Сразу несколько деревень в Гатчинском районе остались без автомобильной связи с большой землей. Во время прокладки газовых труб большегрузные автомобили подрядных организаций попросту разбили и без того не лучшие трассы близ деревень Малое Замостье, Сабры и некоторых других.

      Ни пройти, ни поехать. Это про деревню Малое Замостье. Собравшиеся на народный сход предпочитают стоять на обочине.

      Владимир Станчев, житель деревни Сабры: «Грузовые машины везут по 20 тонн. Они раздавили всё. Два года власти делали дорогу, чтобы люди могли сюда приехать. Теперь ни скорой, ни пожарным, ни автолавке не приехать».

      Неподалеку в лесу прокладывают ветку магистрального газопровода. Пока был мороз, грузовики местных жителей не беспокоили, но с приходом оттепели они оказались буквально отрезаны от внешнего мира.

      Виктория Тимофеева, житель деревни Сабры: «У нас ротавиус, но врач к нам по такой дороге не приехал. У них нет машины, которая бы ездила по таким дорогам».

      Эту дорогу отремонтировали только в прошлом году. Учитывая, что это лишь первая неделя оттепели, во что бездорожье превратится дальше местные жители даже боятся представить.

      Ответственные чиновники, осмотрев, делают вывод: без ремонта тут не обойтись. И выполнять его придется подрядчику, который пустил грузовики по этой дороге, несмотря на запрет. Ведь с 1 апреля большегрузам тут путь отрезан: региональные трассы закрыты на просушку.

      Игорь Пунько, исполняющий обязанности директора Гатчинского ДРСУ: «На данном участке дороги осуществляется движение большегрузной техники, которая используется для строительства».

      Издалека Увидев народный сход , водители большегрузов останавливались за углом. Но один из них попал в ловушку. От слов местные жители перешли в делу, и отчаявшись прегродили путь собственной машиной. Приехавшие по вызову сотрудники ГИБДД оформили нарушение.

      Корреспондент НТВ Мария Сапожникова выехала в деревню, куда ни проехать, ни пройти.

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