Случайно сработавшая сирена перепугала жителей петербургского Купчина

Купчино поднялось на работу раньше обычного. Сегодня в 5 утра жителей Фрунзенского района разбудила система оповещения ГО и ЧС.

Как сообщают очевидцы, сначала сирена включилась на небольшой период, после чего стихла. Но затем вновь заработала и не умолкала три часа. Жители спросонья не поняли, стоит ли эвакуироваться или это учебная тревога. В социальных сетях даже мелькали предположения, что это начало боевых действий.



Но никаких сообщений о чрезвычайных ситуациях не поступало ни от администрации, ни от МЧС. Позже выяснилось, что система оповещения по ошибке сработала на юге района на крыше дома №103 на Малой Балканской улице.



Никита Тимощенко, начальник хозяйственного отдела центра социальной адаптации: «Дежурной службой были предприняты меры к отключению, но успехом они не увенчались. Не было технической возможности это сделать. Поэтому на протяжении трех часов система работала. Уже потом, когда появился сотрудник технической службы, смогли ее отключить».



Сирена оказалась в так называемом доме-стакане, который ранее был общежитием. Теперь на последних этажах располагается центр социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Его как арендатора город обязал установить четыре громкоговорителя на крыше.



14-этажное здание распространяет сигнал тревоги на ближайшие кварталы. В этом узле оповещения и произошел сбой. Руководство социального учреждения разбирается в произошедшем.