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7 апреля, 13:15
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    Чиновников из поселка имени Морозова уличили в земельных махинациях. Ленинградская область, мошенничество. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧиновников из поселка имени Морозова уличили в земельных махинациях

    Чиновников из поселка имени Морозова уличили в земельных махинациях

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    Чиновников из поселка имени Морозова уличили в земельных махинациях

    Чиновников из поселка имени Морозова уличили в земельных махинациях

      Во Всеволожском районе Ленобласти разразился очередной коррупционный скандал.

      Бывшие чиновники и депутаты поселка имени Морозова задержаны по делу о многомиллионных взятках. Среди подозреваемых уже известная по предыдущему расследованию экс-глава администрации Елена Соловьёва, а также ее заместитель Алексей Ухов и муниципальные депутаты — Юрий Звонарёв и Алексей Звонарёв. Следственные действия затронули и действующее руководство поселка.

      Накануне обыски прошли в здании администрации Всеволожского района, а также дома у заместителя главы Сергея Пирюткова. Но пока он является лишь свидетелем. Что касается самого уголовного дела, то здесь, как и год назад, речь идет о махинациях с земельными участками. Только на этот раз Соловьёва и ее доверенные лица покровительствовали не садоводам, а застройщикам.

      По данным правоохранительных органов, взятка была получена чиновниками за предоставление права аренды земельного участка и содействие в получении разрешительной документации на строительство в поселке имени Морозова многоквартирных домов.

      Взамен за свои услуги подозреваемые получили деньги и девять квартир в строящемся доме. Нанесенный ущерб оценивается в 30 миллионов рублей. Следователи намерены ходатайствовать о заключении представителей морозовского истеблишмента под стражу.

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