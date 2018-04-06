Чиновников из поселка имени Морозова уличили в земельных махинациях

Во Всеволожском районе Ленобласти разразился очередной коррупционный скандал.

Бывшие чиновники и депутаты поселка имени Морозова задержаны по делу о многомиллионных взятках. Среди подозреваемых уже известная по предыдущему расследованию экс-глава администрации Елена Соловьёва, а также ее заместитель Алексей Ухов и муниципальные депутаты — Юрий Звонарёв и Алексей Звонарёв. Следственные действия затронули и действующее руководство поселка.



Накануне обыски прошли в здании администрации Всеволожского района, а также дома у заместителя главы Сергея Пирюткова. Но пока он является лишь свидетелем. Что касается самого уголовного дела, то здесь, как и год назад, речь идет о махинациях с земельными участками. Только на этот раз Соловьёва и ее доверенные лица покровительствовали не садоводам, а застройщикам.



По данным правоохранительных органов, взятка была получена чиновниками за предоставление права аренды земельного участка и содействие в получении разрешительной документации на строительство в поселке имени Морозова многоквартирных домов.



Взамен за свои услуги подозреваемые получили деньги и девять квартир в строящемся доме. Нанесенный ущерб оценивается в 30 миллионов рублей. Следователи намерены ходатайствовать о заключении представителей морозовского истеблишмента под стражу.