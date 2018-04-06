«В футбол не лезь»: российские спортивные журналисты прокомментировали флешмоб бразильянок

Десятки бразильских спортивных журналисток пожаловались на домогательства со стороны болельщиков. Чтобы призвать фанатов к порядку, пострадавшие запустили флешмоб, записав специальный ролик.

Бразильские спортивные журналистки заявили на весь мир, что больше не могут терпеть домогательства на рабочем месте. Больше всего достается девушкам, которые освещают футбольные матчи. Разгоряченные фанаты считают вполне нормальным ущипнуть, приобнять или поцеловать журналистку. В видеоролике более 50 девушек-репортеров заявили, что подверглись домогательствам на рабочем месте.



Но приставания — это еще полдела. Журналисткам пишут оскорбительные сообщения, угрожают изнасиловать.



Зато их российские коллеги уверяют, что ни разу с домогательствами не сталкивались.



Мария Орзул, телеведущая: «Ни разу не было такого, чтобы ко мне кто-то наглым образом домогался. Приходишь на стадионы или на какие-то мероприятия, естественно, люди подходят, просят сфотографироваться, делают какие-то комплименты. Но наши российские мужчины очень галантные».



Единственные, кто иногда может испортить настроение, — это болельщики старой формации, которые со скрипом принимают женщин в околофутбольную среду. Но они абсолютно безобидны.



Мария Орзул: «Есть такая категория болельщиков, которая недовольна в принципе тем, что я, девушка, говорю о спорте. И периодически в социальные сети мне пишут: „Маша, куда ты лезешь, сиди лучше дома, вари борщ, разговаривай о фигурном катании, но в футбол не лезь“. Такое бывает, да».



Да и не все комментаторы-мужчины готовы отдать дамам последние бастионы — футбол и хоккей.



Григорий Твалтвадзе, спортивный комментатор: «Я тут не так давно, на „Евроспорте“, по-моему, услышал женский голос — девушка комментировала футбол. Это была вот такая подача: смотрите, какая я крутая, я футбол комментирую, вы че. Есть великая фраза, которая была сказана в свое время Николаем Петровичем Старостиным: „Люби «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке»“. И то, что на сегодняшний момент происходит с этими девушками с накачанными губками: они себя любят в спорте, а надо любить спорт в себе».



Подробности — в сюжете обозревателя НТВ Марата Сетдикова.