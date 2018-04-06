В Восточной Гуте боевики обстреляли гуманитарный коридор, есть пострадавшие

Экстремисты из группировки «Джейш
аль-Ислам» (запрещена в РФ) обстреляли гуманитарный коридор в Восточной Гуте.
Под огнем также оказался пригород сирийской столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные сирийские СМИ.
В результате обстрела несколько человек получили ранения. Сирийская авиация нанесла ответные удары по позициям террористов.
Ранее в российском Минобороны заявили, что боевиков, которые остаются в Восточной Гуте, призывают разоружиться и передать под контроль правительства Сирии город Дума.
Юрий Евтушенко, начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии: «Российским центром по примирению враждующих сторон продолжается работа по убеждению оставшихся в анклаве Восточная Гута незаконных вооруженных формирований разоружиться и передать под контроль правительства Сирийской Арабской Республики город Дума».
В результате обстрела несколько человек получили ранения. Сирийская авиация нанесла ответные удары по позициям террористов.
Ранее в российском Минобороны заявили, что боевиков, которые остаются в Восточной Гуте, призывают разоружиться и передать под контроль правительства Сирии город Дума.
Юрий Евтушенко, начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии: «Российским центром по примирению враждующих сторон продолжается работа по убеждению оставшихся в анклаве Восточная Гута незаконных вооруженных формирований разоружиться и передать под контроль правительства Сирийской Арабской Республики город Дума».
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