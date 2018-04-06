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    Путин: НАТО наращивает военный потенциал вблизи границ РФ. НАТО, Путин, граница. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин: НАТО наращивает военный потенциал вблизи границ РФ

    Путин: НАТО наращивает военный потенциал вблизи границ РФ

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Путин: НАТО наращивает военный потенциал вблизи границ РФ

    Путин: НАТО наращивает военный потенциал вблизи границ РФ

    Путин: НАТО наращивает военный потенциал вблизи границ РФ
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

      • НАТО наращивает военный потенциал вблизи российских границ, предпринимаются попытки затормозить интеграционные процессы с участием России, заявил президент РФ Владимир Путин.

      Владимир Путин, президент РФ: «Вблизи наших границ наращивается военный потенциал НАТО, предпринимаются попытки притормозить интеграционные процессы с участием России, спровоцировать новые и поджечь старые конфликты на постсоветском пространстве и соседних регионах с Россией».

      На заседании Совбеза Путин назвал важнейшей задачей защиту границы РФ от террористов, нелегальной миграции и наркотрафика.

      Владимир Путин: «Прежде всего необходимо использовать комплексный подход в нейтрализации рисков и угроз, касающихся приграничной безопасности».

      Президент подчеркнул, рубежи страны должны быть открыты для тех, кто не нарушает закон. Речь зашла, в частности, о переоснащении пограничных подразделений.

      Владимир Путин: «Укомплектованность пограничных подразделений вооружением и техникой доведена до 80%, а доля современных образцов выросла с 10%, как это было в 2003 году, до 54% в 2017 году. В целом принятые меры позволили стабилизировать обстановку в приграничных районах».

      При этом Владимир Путин отметил, что средства на развитие пограничной инфраструктуры не всегда расходуются эффективно. Глава государства обратил внимание на то, что темпы строительства и реконструкции пунктов пропуска остаются низкими, а уже построенные объекты долго не вводятся в эксплуатацию. Президент поставил задачу — выявить проблемные места и устранить недочеты.

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