Многодетную мать из Орловской области «осчастливила» новость о владении ломбардом в Москве

В Орловской области многодетная мать узнала от судебных приставов, что уже много лет владеет ломбардом в Москве. И бизнес весьма прибыльный — ежемесячная выручка составляет сотни тысяч рублей. При этом живет Татьяна Матюнина в старом деревянном доме в крохотном поселке, держит корову и едва сводит концы с концами. Поначалу невероятная новость привела ее в восторг. Но эйфория продолжалась недолго.

Вот был бы у нее бизнес в столице, купила бы она еще корову или даже целую ферму, говорит Татьяна Матюнина. Но ситуация такова, что и с единственной кормилицей — так она ласково называет Бурёнку — семье, возможно, придется расстаться из-за долгов. Многодетную мать обязали заплатить штраф в 50 тысяч рублей: якобы московский ломбард, которым она руководила 13 лет, не отправлял отчеты в налоговую инспекцию. Только вот никакой многомиллионной прибыли, призналась женщина, у нее никогда не было.



Забросив домашнее хозяйство, многодетная мать отправилась в Москву — на поиски того самого ломбарда. Но правды так и не добилась. Тогда женщина обратилась к юристам. Но и они не утешили.



Татьяна Матюнина: «Юрист мне намекнул сразу: вот к этим 50 тысячам прибавь еще шесть нуликов, вот там вот мне реально стало плохо».



Таких денег, говорит Татьяна, она и в глаза-то никогда не видела. В месяц семья получает чуть больше 9000 рублей, включая детское пособие. Об этом знают и приставы, потому не скрывают, что сильно сомневаются в коммерческих способностях Матюниной. Но у них на руках решение суда и они должны его исполнить.



Подробности — в видеоматериале.