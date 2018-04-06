Делегация из стран Африканского континента примет участие в ПМЭФ-2018

Российско-африканский бизнес-диалог пройдет в рамках ПМЭФ второй год подряд. В 2017 году мероприятие вызвало большой интерес у представителей российского, африканского и международного бизнеса, африканских государственных структур и правительств.Как отметил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению ПМЭФ Антон Кобяков, на предстоящем форуме Африканскому континенту планируется уделить особое внимание в связи с празднованием двух значимых дат: Дня Африки и 55-летия Африканского союза.: «Экономическое сотрудничество России со странами Африки в последние годы развивается достаточно динамично. Положительная динамика, в частности, зафиксирована в торговле с Эфиопией, Камеруном, Анголой, Суданом, Зимбабве и др. Уверен, что российско-африканское взаимодействие на крупнейшей площадке в России, как ПМЭФ, будет способствовать развитию торгово-экономических связей и росту инвестиционной активности».