Жительница Челябинска решила отомстить соседке и выставила на продажу ее сына

В Челябинске женщина разместила в Сети объявление о «продаже» своего
5-летнего ребенка на органы. Следователи возбудили уголовное дело. Но не против матери. Фигуранткой вполне может стать ее соседка. Статья серьезная — клевета.
Просыпаться по ночам от бесконечных телефонных звонков и угроз, бояться подходить к входной двери и как результат переехать к родственникам и даже перестать водить сына в детский сад — жизнь Людмилы Садрыевой в один момент превратилась в кошмар. А все из-за бытового конфликта с соседкой по коммуналке. Женщины не поделили общий душ. Точнее, их взгляды о чистоте в ванной комнате разошлись.
Во время очередной ссоры дамы даже подрались. После чего на одном из сайтов появилась фотография с подписью: «Продам ребенка на органы». В объявлении сказано, что мальчик абсолютно здоров. Цена — 200 тысяч рублей. Со слов Людмилы, соседка украла снимок с ее страницы. Более того указала, что она якобы непорядочная женщина.
Людмила Садрыева, пострадавшая: «Это было очень страшно, я даже немного побаиваюсь, потому что люди узнают на улице, там фотография полностью и ребеночка моего, и меня. Мне были угрозы, от мужского пола в основном, что они меня найдут, закопают: „Мы тебя закопаем, ты животное“».
И если мужчины обещали расправиться с «горе-матерью», то женщины умоляли отдать им мальчика. В объявлении был указан не только телефон Людмилы, но и домашний адрес. Потому от каждого стука в дверь, призналась мать, сердце останавливалось.
Когда делом заинтересовались полицейские, обидчица съехала. Людмила написала на бывшую соседку заявление. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Клевета».
Во время очередной ссоры дамы даже подрались. После чего на одном из сайтов появилась фотография с подписью: «Продам ребенка на органы». В объявлении сказано, что мальчик абсолютно здоров. Цена — 200 тысяч рублей. Со слов Людмилы, соседка украла снимок с ее страницы. Более того указала, что она якобы непорядочная женщина.
Людмила Садрыева, пострадавшая: «Это было очень страшно, я даже немного побаиваюсь, потому что люди узнают на улице, там фотография полностью и ребеночка моего, и меня. Мне были угрозы, от мужского пола в основном, что они меня найдут, закопают: „Мы тебя закопаем, ты животное“».
И если мужчины обещали расправиться с «горе-матерью», то женщины умоляли отдать им мальчика. В объявлении был указан не только телефон Людмилы, но и домашний адрес. Потому от каждого стука в дверь, призналась мать, сердце останавливалось.
Когда делом заинтересовались полицейские, обидчица съехала. Людмила написала на бывшую соседку заявление. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Клевета».
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