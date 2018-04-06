Жительница Челябинска решила отомстить соседке и выставила на продажу ее сына

В Челябинске женщина разместила в Сети объявление о «продаже» своего 5-летнего ребенка на органы. Следователи возбудили уголовное дело. Но не против матери. Фигуранткой вполне может стать ее соседка. Статья серьезная — клевета.

Просыпаться по ночам от бесконечных телефонных звонков и угроз, бояться подходить к входной двери и как результат переехать к родственникам и даже перестать водить сына в детский сад — жизнь Людмилы Садрыевой в один момент превратилась в кошмар. А все из-за бытового конфликта с соседкой по коммуналке. Женщины не поделили общий душ. Точнее, их взгляды о чистоте в ванной комнате разошлись.



Во время очередной ссоры дамы даже подрались. После чего на одном из сайтов появилась фотография с подписью: «Продам ребенка на органы». В объявлении сказано, что мальчик абсолютно здоров. Цена — 200 тысяч рублей. Со слов Людмилы, соседка украла снимок с ее страницы. Более того указала, что она якобы непорядочная женщина.



Людмила Садрыева, пострадавшая: «Это было очень страшно, я даже немного побаиваюсь, потому что люди узнают на улице, там фотография полностью и ребеночка моего, и меня. Мне были угрозы, от мужского пола в основном, что они меня найдут, закопают: „Мы тебя закопаем, ты животное“».



И если мужчины обещали расправиться с «горе-матерью», то женщины умоляли отдать им мальчика. В объявлении был указан не только телефон Людмилы, но и домашний адрес. Потому от каждого стука в дверь, призналась мать, сердце останавливалось.



Когда делом заинтересовались полицейские, обидчица съехала. Людмила написала на бывшую соседку заявление. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Клевета».