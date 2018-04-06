В Москве прошел 10-й фестиваль детской патриотической песни

Участники фестиваля, который прошел при поддержке организации «Офицеры России», спели о любви к Отечеству. В Москве состоялся юбилейный концерт юных дарований.

На сцене уже в 10-й раз собрали самых талантливых начинающих артистов. Лучших отбирали из 800 претендентов — это детские коллективы и ребята, которые поют сольно. Программа самая разнообразная — от русских народных произведений, до песен времен Великой Отечественной войны.



Оценивали конкурсантов и награждали победителей профессиональные артисты, представители общественных организаций и власти. Как отметили организаторы, их главная цель не только услышать прекрасно исполненные произведения, но и сохранить патриотические традиции в воспитании подрастающего поколения.



Андрей Куницын, заместитель директора дирекции информации телекомпании НТВ: «Друзья, не знаю, чувствуете ли вы здесь атмосферу, которая присутствует на подобных конкурсах и фестивалях, лично я — да. И благодаря этой атмосфере я себя чувствую намного более счастливым, чем те люди, которые за стенами этого здания».



За все время существования фестиваля детской патриотической песни участие в нем приняли более 15 тысяч юных артистов.

