Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
    •  
    В Москве прошел 10-й фестиваль детской патриотической песни. дети и подростки, Москва, музыка и музыканты, патриотизм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве прошел 10-й фестиваль детской патриотической песни

    В Москве прошел 10-й фестиваль детской патриотической песни

    комментировать
    В Москве прошел <nobr>10-й</nobr> фестиваль детской патриотической песни

    В Москве прошел 10-й фестиваль детской патриотической песни

    В Москве прошел <nobr>10-й</nobr> фестиваль детской патриотической песни

      Участники фестиваля, который прошел при поддержке организации «Офицеры России», спели о любви к Отечеству. В Москве состоялся юбилейный концерт юных дарований.

      На сцене уже в 10-й раз собрали самых талантливых начинающих артистов. Лучших отбирали из 800 претендентов — это детские коллективы и ребята, которые поют сольно. Программа самая разнообразная — от русских народных произведений, до песен времен Великой Отечественной войны.

      Оценивали конкурсантов и награждали победителей профессиональные артисты, представители общественных организаций и власти. Как отметили организаторы, их главная цель не только услышать прекрасно исполненные произведения, но и сохранить патриотические традиции в воспитании подрастающего поколения.

      Андрей Куницын, заместитель директора дирекции информации телекомпании НТВ: «Друзья, не знаю, чувствуете ли вы здесь атмосферу, которая присутствует на подобных конкурсах и фестивалях, лично я — да. И благодаря этой атмосфере я себя чувствую намного более счастливым, чем те люди, которые за стенами этого здания».

      За все время существования фестиваля детской патриотической песни участие в нем приняли более 15 тысяч юных артистов.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru