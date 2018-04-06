«Мощный ресурс»: глава хакасского села перевел решение всех проблем в соцсети

Жители хакасского села Бея наблюдают за борьбой с весенним паводком в режиме онлайн. Глава сельсовета оказался заядлым блогером. Он ежедневно делится видеопостами со своими подписчиками, а в комментариях собирает просьбы от населения. Правда, лайкают такой метод руководства далеко не все: некоторые считают, что пиара в сельском блогерстве больше, чем реальных действий.

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Хакасия

Население села Бея — 6000 человек — потенциальных подписчиков Иннокентия Стряпкова. Для информатика по образованию Сеть — естественная среда. Но поначалу, с вступлением в должность, Иннокентий хотел все свои странички в Интернете закрыть, чтобы избежать набегов анонимов, троллей и упреков в несерьезности. Потом прикинул плюсы и пошел в народ через соцсети.



Иннокентий Стряпков: «Это бесплатный абсолютно ресурс, это ресурс мощный, читаемый, которым можно пользоваться и свое мнение нести в народ. Власти сложно без своего рупора».



Часто приходится работать на выезде — и трактором рулить, и по колено в воде стоять. Во время таких объездов глава не забывает включать камеру смартфона и рассказывать, что поселковые власти сделали, что будут делать, а что пока не получается.



Снежные завалы — вот уже месяц топовая тема в Бее. Такого здесь не было полвека. Жители роют тоннели, чтобы спасти дома, когда пойдет вода. Дорожники чистят проезды. Шок-контент и хроники борьбы для блога можно снимать хоть каждый день. Оказалось, в комментариях удобно собирать заявки от населения, где нужно прочистить проезды от снега.



Что глава сельсовета любит больше — свое дело или себя в нем — тема для обсуждений и критики. Глава Бейского района Юрий Курлаев — руководитель старой закалки и в соцсети вообще не заходит, предпочитая живые встречи с населением.



Юрий Курлаев, глава администрации Бейского района: «Раньше для того, чтобы люди сказали доброе слово, надо было показывать, что ты работаешь. А сегодня очень удобно: сел за стол и можешь днями писать, какой ты красивый и умный».



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Влады Копыловской.