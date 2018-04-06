В Минске началось заседание глав МИД СНГ

В Минске началось заседание министров иностранных дел стран СНГ. Россию представляет Сергей Лавров.

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Лавров

СНГ

В повестке — 13 вопросов. Большая часть из них посвящена сотрудничеству правоохранительных органов. Главы ведомств обсуждают совершенствование работы антитеррористического центра содружества.



Ожидается, что участники встречи также утвердят проект соглашения по борьбе с киберпреступлениями.