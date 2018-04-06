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7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    В Минске началось заседание глав МИД СНГ. Белоруссия, Лавров, СНГ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Минске началось заседание глав МИД СНГ

    В Минске началось заседание глав МИД СНГ

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    В Минске началось заседание глав МИД СНГ

    В Минске началось заседание глав МИД СНГ

    В Минске началось заседание глав МИД СНГ

      В Минске началось заседание министров иностранных дел стран СНГ. Россию представляет Сергей Лавров.

      В повестке — 13 вопросов. Большая часть из них посвящена сотрудничеству правоохранительных органов. Главы ведомств обсуждают совершенствование работы антитеррористического центра содружества.

      Ожидается, что участники встречи также утвердят проект соглашения по борьбе с киберпреступлениями.

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