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7 апреля, 13:15
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    Иномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе в Москве

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    Иномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе в Москве

    Иномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе в Москве

    На юго-востоке Москвы водитель легковушки KIA сбил двух женщин на пешеходном переходе.

    В столичном управлении ГИБДД сообщили, что сегодня утром произошла авария на Рязанском проспекте возле дома №2. Автомобиль KIA на большой скорости сбил двух пешеходов. Пострадавшие — женщины, они госпитализированы. По данным источника ТАСС в экстренных службах, ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе.

    Водитель задержан. С ним работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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