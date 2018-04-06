Иномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе в Москве

На
юго-востоке Москвы водитель легковушки KIA сбил двух женщин на пешеходном переходе.
В столичном управлении ГИБДД сообщили, что сегодня утром произошла авария на Рязанском проспекте возле дома №2. Автомобиль KIA на большой скорости сбил двух пешеходов. Пострадавшие — женщины, они госпитализированы. По данным источника ТАСС в экстренных службах, ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе.
Водитель задержан. С ним работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
Водитель задержан. С ним работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
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