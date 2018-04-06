Сотрудники МЧС в Подмосковье провели учения по спасению людей во время паводков

В центральную часть России пришло весеннее половодье. Бурное таяние снега и льда привело к резкому подъему уровня воды в реках Воронежской, Курской, Белгородской и Тульской областей. Там зафиксировали масштабные подтопления. Столичный регион только готовится к приходу большой воды. В Подмосковье прошли учения сотрудников МЧС.

Краткая легенда учений: в районе подтопления оказались 106 дачных и приусадебных участков, требуется эвакуировать 62 человека, среди них 10 детей.



Спасателям, изображающим гражданских, раз за разом приходилось лезть в прорубь. На них коллеги проверяли весь арсенал по спасению утопающих. В ход шли специальные петли на телескопических шестах, лестницы. Впервые на учениях испытывают технологию спасения без непосредственного участия людей: спасательный круг сбросил дрон. А если дело совсем плохо, на помощь приходят амфибии.



Спасательное судно на воздушной подушке Хивус способно развивать скорость до 80 км/ч и, помимо рулевого и спасателя, может принять на борт до четырех человек провалившихся под лед, передает корреспондент НТВ Владимир Аракелов.



Тем временем другая группа отрабатывала молниеносное возведение дамбы против прибывающей воды. Время для учений выбрано верно, уверены московские спасатели. В столице и ее окрестностях уже тает лед.



Василий Марьянов, начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах: «27 марта уже было спасение. Рыбак переходил по тонкому льду Москву-реку в районе дуги Серебряного Бора, не заметил полынью и провалился под лед».



Талая вода заливает Россию. На юге Воронежской области под водой оказались 700 подворий и более 90 домов. Объявлен не учебный, реальный режим ЧС. Напряженная обстановка и в Волгоградской области. Там паводки, по данным МЧС, выгнали из домов более 500 человек. В ближайшие дни, говорят власти, половодье придет и в Подмосковье.



Пётр Бирюков, заместитель мэра Москвы: «Возможны подтопления на территории 10 населенных пунктов в границах Новой Москвы. В течении 3–4 часов вся мобильная группировка может быть выдвинута на самую дальнюю точку города Москвы».



Быть начеку и круглосуточно следить за уровнем воды в подмосковных реках спасателям придется следующие несколько недель. Обещают, что все это время и техника, и люди будут находиться на низком старте.