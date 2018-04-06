Четыре года независимости: в апреле 2014-го ДНР и ЛНР объявили о суверенитете

На юго-востоке Украины в эти дни вспоминают знаковое событие, которое изменило новейшую историю страны. Четыре года назад участники многотысячного митинга в Донецке сформировали Народный совет и приняли декларацию о суверенитете Донецкой народной республики. В апреле о независимости объявили и жители Луганщины.

Донецк, центр, весна пришла. Люди гуляют. Кажется, все хорошо, если не знать, что фронт находится в 20 минутах езды. На улицах — привычная уже символика ДНР. Непризнанным республикам исполняется четыре года. Но никаких торжеств по этому случаю, видимо, не будет.



Волна массовых протестов докатилась из Киева на юго-восток Украины к весне 2014 года. Это были уже выступления против новых властей страны. Сотни тысяч людей на площадях. Здесь не приняли Майдан, считая его государственным переворотом. Донбасс никто не ставил на колени. Эту фразу выкрикивают на митингах бесчестное количество раз.



Сначала люди на площадях в Донецке, Луганске, Харькове и Одессе требовали федерализации Украины. Угрозы Киева запретить русский язык только накаляли обстановку на юго-востоке. Вместо назначенных центром губернаторов, регионы выбирали своих народных лидеров. Из Киева в Донбасс в те дни не приехал ни один из вождей Майдана. Никто не пытался говорить с людьми, их мнения не спрашивали.



Ровно четыре года назад участники протестов захватили здание Донецкой государственной администрации. Днем позже были сформированы Народный совет и принята декларация о суверенитете ДНР. В конце апреля появилась и Луганская народная республика. Вряд ли в эти дни кто-то здесь знал, чем это все может обернуться. Киев объявляет о начале «антитеррористической операции», а Донбасс набирал ополченцев, чтобы защищать свои дома. Украинцы против украинцев.



Юрий Кот, президент ассоциации «Будущее страны»: «Жители Мариуполя и других регионов юго-востока Украины останавливали танки, бэтээры, по сути, украинскую армию, которую преступным приказом бросили против собственного народа. В тот момент это был и. о. президента Украины Турчинов, международный преступник».



12 мая Донецк и Луганск провели референдумы о самоопределении и провозгласили независимость от Украины.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Святослава Гордина.