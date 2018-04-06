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    Военные начали тренировку парада Победы в Подмосковье. Минобороны РФ, Московская область, парады. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВоенные начали тренировку парада Победы в Подмосковье

    Военные начали тренировку парада Победы в Подмосковье

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    Военные начали тренировку парада Победы в Подмосковье

    Военные начали тренировку парада Победы в Подмосковье

    Военные начали тренировку парада Победы в Подмосковье

      На подмосковном полигоне Алабино началась тренировка пеших расчетов, которые будут участвовать в параде Победы на Красной площади.

      В репетиции участвуют больше 10 тысяч солдат и около 100 единиц техники: бронетранспортеры, БМП, а также артиллерийские и зенитно-ракетные комплексы.

      Олег Салюков, главком Сухопутных войск РФ: «В этом году на параде Победы нас ожидает несколько новинок. В первую очередь это боевые машины поддержки танков БМПТ „Терминатор“, ЗРК „ТорМ2“, защищенные автомобили „Тайфун-К“».

      Тренировки пешей и механизированной колонн в подмосковном Алабине начались с 28 марта, с 9 апреля к тренировкам подключится авиация ВКС, сообщается в интервью с главкомом, опубликованном в пятницу на сайте газеты Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

      Олег Салюков: «Всего в Алабине мы проведем 12 тренировок. Ночные тренировки на Красной площади пройдут 26 апреля и 3 мая, генеральная репетиция военного парада на Красной площади — 6 мая».

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