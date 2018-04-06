«Какого черта, скучно»: Трамп демонстративно выбросил листок с речью о налогах

Президент США Дональд Трамп снова оказался в центре внимания общественности. Хозяин Белого дома во время своего выступления демонстративно выбросил текст заготовленного доклада и перевел тему на проблемы иммиграции.

Изначально предполагалось, что мероприятие в штате Западная Виргиния будет посвящено налоговой реформе.



Как видно на кадрах, опубликованных в Сети, Трамп подкинул листок с заготовленной речью в воздух и развел руками. Позже глава Белого дома объяснил свой поступок, назвав текст скучным. Присутствующие начали аплодировать.



Дональд Трамп, президент США: «Я должен был это сказать, это заняло бы пару минут, но какого черта, это довольно скучно. Я прочитал первый абзац и сказал себе: это скучно».