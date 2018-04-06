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    К ЧМ-2018 готовят комментаторов для незрячих болельщиков. инвалиды, слепые, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВК ЧМ-2018 готовят комментаторов для незрячих болельщиков

    К ЧМ-2018 готовят комментаторов для незрячих болельщиков

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    К ЧМ-2018 готовят комментаторов для незрячих болельщиков

    К <nobr>ЧМ-2018</nobr> готовят комментаторов для незрячих болельщиков

      В преддверии чемпионата мира по футболу в России начали готовить комментаторов, которые будут на стадионах помогать слабовидящим и незрячим болельщикам следить за ходом матчей.

      Курсы тренинга длятся два дня. За это время комментаторы учатся подмечать важные детали и доступно объяснять ситуацию на поле. Подробный рассказ об игре фанаты с нарушением зрения будут слышать через специальные наушники, которые получат перед входом на трибуны.

      Сергей Курманов, комментатор, ведущий радиостанции «Спорт FM»: «Буквально с нуля создаешь тот фон, ту информацию, ту картину, которая перед моими глазами имеется, но перед глазами тех людей, которые не способны ее видеть, нет. И ты выполняешь очень важную функцию. Она и творческая одновременно, и очень социально необходимая».

      Такой способ комментирования матчей уже опробовали во время Кубка конфедераций. На предстоящем чемпионате мира услуга будет доступна на всех 12 аренах турнира, а в Москве и Санкт-Петербурге — еще и на английском языке.

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