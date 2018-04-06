В Великобритании ввели «налог на сахар»

Власти Великобритании обложили дополнительными налогами производителей безалкогольных напитков.
В пятницу, 6 апреля, в Великобритании вступает в действие так называемый налог на сахар. Дополнительный налог придется выплачивать в казну производителям слишком сладких безалкогольных напитков.
По сведениям РИА Новости, налог будет взиматься с безалкогольных напитков с содержанием более чем 5 грамм сахара на 100 миллилитров жидкости. Если же в напитке содержится более 8% сахара, то и сумма «налога на сахар» существенно возрастает. Единственным исключением из правила станут молочные напитки.
Предполагается, что инициатива британских властей позволит сократить производство слишком сладких напитков, употребление которых может привести к ожирению, в первую очередь, у детей. По оценкам британского Минфина, новый налог будет приносить в казну порядка 240 миллионов фунтов в год. Из этих средств предлагается оплачивать развитие детских программ по поощрению физической активности и здорового питания.
По сведениям РИА Новости, налог будет взиматься с безалкогольных напитков с содержанием более чем 5 грамм сахара на 100 миллилитров жидкости. Если же в напитке содержится более 8% сахара, то и сумма «налога на сахар» существенно возрастает. Единственным исключением из правила станут молочные напитки.
Предполагается, что инициатива британских властей позволит сократить производство слишком сладких напитков, употребление которых может привести к ожирению, в первую очередь, у детей. По оценкам британского Минфина, новый налог будет приносить в казну порядка 240 миллионов фунтов в год. Из этих средств предлагается оплачивать развитие детских программ по поощрению физической активности и здорового питания.
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