Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
    •  

    Скончалась детская писательница Ирина Токмакова

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Николай Кочнев
    Скончалась детская писательница Ирина Токмакова

    Скончалась детская писательница Ирина Токмакова

    Скончалась детская писательница Ирина Токмакова
  • Фото: РИА Новости © 2018, Николай Кочнев

    • Детская писательница и переводчица Ирина Токмакова скончалась на 90-м году жизни.

    О смерти Ирины Токмаковой сообщила ТАСС в четверг ее внучка Лидия Токмакова.

    Лидия Токмакова: «Да, бабушки не стало сегодня днем».

    Писательница и поэтесса Ирина Петровна Токмакова родилась в 1929 году. Среди ее произведений — «Аля, Кляксич и буква „А“», поэтический сборник «Времена года», повесть-сказка «Счастливо, Ивушкин!». Токмакова известна также как автор переводов «Питера Пэна» Джеймса Барри, «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла (ее вариант названия — «Алиса в волшебной стране»), сказочных повестей Туве Янссон о Муми-троллях.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru