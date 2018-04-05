Скончалась детская писательница Ирина Токмакова

Детская писательница и переводчица Ирина Токмакова скончалась на
90-м году жизни.
О смерти Ирины Токмаковой сообщила ТАСС в четверг ее внучка Лидия Токмакова.
Лидия Токмакова: «Да, бабушки не стало сегодня днем».
Писательница и поэтесса Ирина Петровна Токмакова родилась в 1929 году. Среди ее произведений — «Аля, Кляксич и буква „А“», поэтический сборник «Времена года», повесть-сказка «Счастливо, Ивушкин!». Токмакова известна также как автор переводов «Питера Пэна» Джеймса Барри, «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла (ее вариант названия — «Алиса в волшебной стране»), сказочных повестей Туве Янссон о Муми-троллях.
Лидия Токмакова: «Да, бабушки не стало сегодня днем».
Писательница и поэтесса Ирина Петровна Токмакова родилась в 1929 году. Среди ее произведений — «Аля, Кляксич и буква „А“», поэтический сборник «Времена года», повесть-сказка «Счастливо, Ивушкин!». Токмакова известна также как автор переводов «Питера Пэна» Джеймса Барри, «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла (ее вариант названия — «Алиса в волшебной стране»), сказочных повестей Туве Янссон о Муми-троллях.
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