В петербургском Ботсаду распустились первоцветы

Весна вступила в свои права и в Ботаническом саду Петербурга.

Там распустились первоцветы, причем сразу несколько видов: это и огненно желтый шафран, и несколько видов пролесок, весенник зимний и, конечно, подснежники.



Распустились цветы некоторое время назад, но были спрятаны под снежным покровом. Солнечные дни не только обнажили весеннюю красоту, но и пробудили перезимовавших насекомых.



Первоцветы уже облюбовали мухи и даже шмели, подарив по-настоящему весеннее настроение не только юным посетителям, но и сотрудникам сада.