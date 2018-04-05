Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
    •  
    В петербургском Ботсаду распустились первоцветы. Санкт-Петербург, весна, цветы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ петербургском Ботсаду распустились первоцветы

    В петербургском Ботсаду распустились первоцветы

    комментировать
    В петербургском Ботсаду распустились первоцветы

    В петербургском Ботсаду распустились первоцветы

    В петербургском Ботсаду распустились первоцветы

      Весна вступила в свои права и в Ботаническом саду Петербурга.

      Там распустились первоцветы, причем сразу несколько видов: это и огненно желтый шафран, и несколько видов пролесок, весенник зимний и, конечно, подснежники.

      Распустились цветы некоторое время назад, но были спрятаны под снежным покровом. Солнечные дни не только обнажили весеннюю красоту, но и пробудили перезимовавших насекомых.

      Первоцветы уже облюбовали мухи и даже шмели, подарив по-настоящему весеннее настроение не только юным посетителям, но и сотрудникам сада.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru