В Ленобласти задержаны распространявшие наркотики через тайники

Четверо подозреваемых, которые продавали наркотики с помощью закладок, арестованы.

Петербургские полицейские устроили наркотический квест в Киришах. Во время очередного рейда искали тайники с метадоном. Судя по оперативной съемке, распространители размещали так называемые закладки на фасадах зданий и закапывали в землю.



Известно, что об их расположении клиентам сообщали при помощи мессенджеров. Кроме нелегальных кладов сотрудникам правоохранительных органов удалось найти и самих наркоторговцев. Сейчас подозреваемые заключены под стражу.



Кроме того, обыски прошли и в квартире подозреваемых. Всего было обнаружено и изъято 90 свертков. В 12 из них находился метадон. Остальные направлены на экспертизу.