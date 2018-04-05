Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    В Ленобласти задержаны распространявшие наркотики через тайники. Ленинградская область, наркотики и наркомания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ленобласти задержаны распространявшие наркотики через тайники

    В Ленобласти задержаны распространявшие наркотики через тайники

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    В Ленобласти задержаны распространявшие наркотики через тайники

    В Ленобласти задержаны распространявшие наркотики через тайники

      Четверо подозреваемых, которые продавали наркотики с помощью закладок, арестованы.

      Петербургские полицейские устроили наркотический квест в Киришах. Во время очередного рейда искали тайники с метадоном. Судя по оперативной съемке, распространители размещали так называемые закладки на фасадах зданий и закапывали в землю.

      Известно, что об их расположении клиентам сообщали при помощи мессенджеров. Кроме нелегальных кладов сотрудникам правоохранительных органов удалось найти и самих наркоторговцев. Сейчас подозреваемые заключены под стражу.

      Кроме того, обыски прошли и в квартире подозреваемых. Всего было обнаружено и изъято 90 свертков. В 12 из них находился метадон. Остальные направлены на экспертизу.

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