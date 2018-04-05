Петербуржцы выступают против создания грузового порта на Васильевском острове

В Сети начали собирать подписи под петицией против того, чтобы пассажирский порт «Морской фасад» стал еще и грузовым. Обращение защитники Васильевского острова адресовали губернатору Петербурга и президенту страны.
В комментариях к петиции на change.org люди возмущаются, что такой объект появится практически в центре Петербурга. И рекомендуют направить грузовые суда за пределы дамбы.
Сообщения о том, что Главгосэкспертиза согласовала реконструкцию порта, появились на днях в СМИ. Чтобы подтвердить или опровергнуть эти данные, депутат Максим Резник направил запрос вице-губернатору Игорю Албину с вопросом, действительно ли в скором времени в порт могут направиться колонны грузового автотранспорта.
Также парламентария заинтересовало, обсуждался ли вопрос реконструкции с комитетом по развитию транспортной инфраструктуры на предмет увеличения нагрузки на дорожные сети района. Ведь в час пик у единственного съезда с ЗСД даже без грузовиков выстраиваются километровые пробки.
Активисты обеспокоены и ухудшением экологической ситуации на Васильевском острове. Если планы по реконструкции порта реализуют, то поток машин, направляющихся в гавань «Морской фасад» вырастет на 8 тысяч грузовиков в год.
Сообщения о том, что Главгосэкспертиза согласовала реконструкцию порта, появились на днях в СМИ. Чтобы подтвердить или опровергнуть эти данные, депутат Максим Резник направил запрос вице-губернатору Игорю Албину с вопросом, действительно ли в скором времени в порт могут направиться колонны грузового автотранспорта.
Также парламентария заинтересовало, обсуждался ли вопрос реконструкции с комитетом по развитию транспортной инфраструктуры на предмет увеличения нагрузки на дорожные сети района. Ведь в час пик у единственного съезда с ЗСД даже без грузовиков выстраиваются километровые пробки.
Активисты обеспокоены и ухудшением экологической ситуации на Васильевском острове. Если планы по реконструкции порта реализуют, то поток машин, направляющихся в гавань «Морской фасад» вырастет на 8 тысяч грузовиков в год.
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