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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
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    Петербуржцы выступают против создания грузового порта на Васильевском острове. Интернет, Санкт-Петербург, грузовики, порты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербуржцы выступают против создания грузового порта на Васильевском острове

    Петербуржцы выступают против создания грузового порта на Васильевском острове

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    Петербуржцы выступают против создания грузового порта на Васильевском острове

    Петербуржцы выступают против создания грузового порта на Васильевском острове

      В Сети начали собирать подписи под петицией против того, чтобы пассажирский порт «Морской фасад» стал еще и грузовым. Обращение защитники Васильевского острова адресовали губернатору Петербурга и президенту страны.

      В комментариях к петиции на change.org люди возмущаются, что такой объект появится практически в центре Петербурга. И рекомендуют направить грузовые суда за пределы дамбы.

      Сообщения о том, что Главгосэкспертиза согласовала реконструкцию порта, появились на днях в СМИ. Чтобы подтвердить или опровергнуть эти данные, депутат Максим Резник направил запрос вице-губернатору Игорю Албину с вопросом, действительно ли в скором времени в порт могут направиться колонны грузового автотранспорта.

      Также парламентария заинтересовало, обсуждался ли вопрос реконструкции с комитетом по развитию транспортной инфраструктуры на предмет увеличения нагрузки на дорожные сети района. Ведь в час пик у единственного съезда с ЗСД даже без грузовиков выстраиваются километровые пробки.

      Активисты обеспокоены и ухудшением экологической ситуации на Васильевском острове. Если планы по реконструкции порта реализуют, то поток машин, направляющихся в гавань «Морской фасад» вырастет на 8 тысяч грузовиков в год.

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