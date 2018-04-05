Эксперты предупредили о вирусе, атакующем смартфоны клиентов «Сбербанка»

Специалисты компании «Доктор Веб» сообщили о распространении вируса, который крадет данные о банковских картах «Сбербанка» со смартфонов пользователей. Возможный ущерб от действий вируса может превышать 78 млн рублей.
Специалисты компании «Доктор Веб» обнаружили новую модификацию вируса-троянца, который нацелен на кражу средств клиентов «Сбербанка». Об этом говорится в пресс-релизе компании, выпущенном в четверг.
Вирус, который атакует пользователей смартфонов с операционной системой Android, известен специалистам более двух лет, однако последняя его модификация оказалась рассчитана именно на кражу данных клиентов «Сбербанка». По данным компании «Доктор Веб», вирус заразил уже более 60 тысяч мобильных устройств, а ущерб, который он может нанести пользователям, превышает 78 млн рублей.
Сообщается, что вредоносная программа крадет данные о картах, выводит деньги со счетов, в том числе со счета телефона, а также блокирует устройства, требуя выкуп. Самый распространенный путь заражения — через SMS-сообщения со ссылками, которые получают клиенты. Они могут маскироваться под уведомления о кредитах, денежных переводах и зачислениях средств, а также под сообщения с популярных сайтов, например, сервиса по размещению объявлений Avito.
Комментируя эту информацию, в пресс-службе «Сбербанка» РИА Новости сообщили, что давно знают о существовании вируса, и добавили, что антивирус, встроенный в мобильное приложение банка, в состоянии отразить его атаки.
Вирус, который атакует пользователей смартфонов с операционной системой Android, известен специалистам более двух лет, однако последняя его модификация оказалась рассчитана именно на кражу данных клиентов «Сбербанка». По данным компании «Доктор Веб», вирус заразил уже более 60 тысяч мобильных устройств, а ущерб, который он может нанести пользователям, превышает 78 млн рублей.
Сообщается, что вредоносная программа крадет данные о картах, выводит деньги со счетов, в том числе со счета телефона, а также блокирует устройства, требуя выкуп. Самый распространенный путь заражения — через SMS-сообщения со ссылками, которые получают клиенты. Они могут маскироваться под уведомления о кредитах, денежных переводах и зачислениях средств, а также под сообщения с популярных сайтов, например, сервиса по размещению объявлений Avito.
Комментируя эту информацию, в пресс-службе «Сбербанка» РИА Новости сообщили, что давно знают о существовании вируса, и добавили, что антивирус, встроенный в мобильное приложение банка, в состоянии отразить его атаки.
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