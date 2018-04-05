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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    В Москве умерла женщина, которой ульяновские врачи по ошибке ввели формалин

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    • Фото: Мой Ульяновск / vk.com
    В Москве умерла женщина, которой ульяновские врачи по ошибке ввели формалин

    В Москве умерла женщина, которой ульяновские врачи по ошибке ввели формалин

    В Москве умерла женщина, которой ульяновские врачи по ошибке ввели формалин
  • Фото: Мой Ульяновск / vk.com

    • Врачи ульяновской больницы во время операции ввели пациентке формалин вместо физраствора. Флаконы перепутали, потому что на них не было этикеток.

    Формалин в организм 28-летней пациентки попал 15 марта во время плановой операции в Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска. Врачи ввели его по ошибке, перепутав флаконы из-за отсутствия этикеток. После этого пациентке промыли брюшную полость и перевели в областную клиническую больницу. Позже женщину транспортировали в Федеральный медицинский центр имени А. И. Бурназяна.

    В московской клинике пациентка пришла в сознание, но ее состояние оставалось стабильно тяжелым. Спасти ее жизнь врачам не удалось.

    По данным ТАСС, ульяновские медики, допустившие ошибку, уже уволены по статье, руководству больницы объявлен выговор и наложены меры материальной ответственности.

    Министр зравоохранения Ульяновской области Рашид Абдуллов принес соболезнования родным женщины. Он также пообещал, что правительство региона возьмет на себя все расходы по доставке тела в Ульяновск и по организации похорон.

    Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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