В Москве умерла женщина, которой ульяновские врачи по ошибке ввели формалин

Врачи ульяновской больницы во время операции ввели пациентке формалин вместо физраствора. Флаконы перепутали, потому что на них не было этикеток.
Формалин в организм 28-летней пациентки попал 15 марта во время плановой операции в Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска. Врачи ввели его по ошибке, перепутав флаконы из-за отсутствия этикеток. После этого пациентке промыли брюшную полость и перевели в областную клиническую больницу. Позже женщину транспортировали в Федеральный медицинский центр имени А. И. Бурназяна.
В московской клинике пациентка пришла в сознание, но ее состояние оставалось стабильно тяжелым. Спасти ее жизнь врачам не удалось.
По данным ТАСС, ульяновские медики, допустившие ошибку, уже уволены по статье, руководству больницы объявлен выговор и наложены меры материальной ответственности.
Министр зравоохранения Ульяновской области Рашид Абдуллов принес соболезнования родным женщины. Он также пообещал, что правительство региона возьмет на себя все расходы по доставке тела в Ульяновск и по организации похорон.
Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
В московской клинике пациентка пришла в сознание, но ее состояние оставалось стабильно тяжелым. Спасти ее жизнь врачам не удалось.
По данным ТАСС, ульяновские медики, допустившие ошибку, уже уволены по статье, руководству больницы объявлен выговор и наложены меры материальной ответственности.
Министр зравоохранения Ульяновской области Рашид Абдуллов принес соболезнования родным женщины. Он также пообещал, что правительство региона возьмет на себя все расходы по доставке тела в Ульяновск и по организации похорон.
Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
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