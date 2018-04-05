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7 апреля, 13:15
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    Госдума приняла закон о введении в УК новой меры пресечения

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    Госдума приняла закон о введении в УК новой меры пресечения

    Госдума приняла закон о введении в УК новой меры пресечения

    Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении новой меры пресечения — запрета определенных действий.

    Госдума в четверг в третьем чтении приняла поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают появление новой меры пресечения — запрета определенных действий. Об этом свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.

    Из пояснительной записки к законопроекту: «Запрет определенных действий в качестве меры пресечения избирается по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения и заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов».

    Законопроект был внесен на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента еще в 2015 году. Согласно документу, суд получит право запретить обвиняемому или подозреваемому общаться с определенными лицами, пользоваться Интернетом, телефоном, отправлять и получать почту, а также покидать свой дом. Если преступление, в котором подозревается или обвиняется гражданин, связано с нарушением правил дорожного движения, ему могут запретить управлять автомобилем или другим видом транспорта.

    Запрет на использование средств связи не распространяется на вызов скорой помощи, полиции, спасателей, а также на общение с правоохранителями или следователями, уточняется в документе.

    Срок действия запрета должен устанавливаться судом, однако для преступлений небольшой и средней тяжести он не может быть больше 12 месяцев, для тяжких преступлений — 24 месяцев, а для особо тяжких — 36 месяцев.

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