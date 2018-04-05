Посол РФ извинился перед корреспондентом НТВ за поведение британского журналиста

Посол России в Великобритании Александр Яковенко принес извинения корреспонденту НТВ Лизе Герсон за некорректное поведение ее британского коллеги.

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Во время сегодняшней пресс-конференции Яковенко, прежде чем ответить на вопрос корреспондента НТВ, попросил прощения за недавний инцидент с участием журналиста Daily Mail.



Александр Яковенко, посол РФ в Лондоне: «Миссис Герсон, перед тем, как ответить на ваш вопрос, я должен извиниться, потому что во время предыдущей пресс-конференции кому-то из Daily Mail не понравилось ваше платье и внешний вид. И он написал что-то мерзкое в своей колонке. И поскольку пресс-конференция проходила у нас и с вами обошлись так несправедливо, я бы хотел извиниться. Такова жизнь».