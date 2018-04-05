Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
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Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    Посол РФ извинился перед корреспондентом НТВ за поведение британского журналиста. Великобритания, дипломатия, журналистика, СМИ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосол РФ извинился перед корреспондентом НТВ за поведение британского журналиста

    Посол РФ извинился перед корреспондентом НТВ за поведение британского журналиста

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    Посол РФ извинился перед корреспондентом НТВ за поведение британского журналиста

    Посол РФ извинился перед корреспондентом НТВ за поведение британского журналиста

    Посол РФ извинился перед корреспондентом НТВ за поведение британского журналиста

      Посол России в Великобритании Александр Яковенко принес извинения корреспонденту НТВ Лизе Герсон за некорректное поведение ее британского коллеги.

      Во время сегодняшней пресс-конференции Яковенко, прежде чем ответить на вопрос корреспондента НТВ, попросил прощения за недавний инцидент с участием журналиста Daily Mail.

      Александр Яковенко, посол РФ в Лондоне: «Миссис Герсон, перед тем, как ответить на ваш вопрос, я должен извиниться, потому что во время предыдущей пресс-конференции кому-то из Daily Mail не понравилось ваше платье и внешний вид. И он написал что-то мерзкое в своей колонке. И поскольку пресс-конференция проходила у нас и с вами обошлись так несправедливо, я бы хотел извиниться. Такова жизнь».

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