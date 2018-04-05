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    «Формула-1» в Сочи будет проводиться каждый год. автомотоспорт, Сочи, спорт, Формула-1. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Формула-1» в Сочи будет проводиться каждый год

    «Формула-1» в Сочи будет проводиться каждый год

    1 комментарий
    <nobr>«Формула-1»</nobr> в Сочи будет проводиться каждый год

    «Формула-1» в Сочи будет проводиться каждый год

    <nobr>«Формула-1»</nobr> в Сочи будет проводиться каждый год

      Хорошая новость для поклонников автогонок. Престижная «Формулы-1» будет проводиться в Сочи ежегодно. Об этом сегодня объявили организаторы Гран-при России.

      Контракт заключен до 2025 года, очередной этап состоится осенью. Это самое популярное время для фанатов «королевских гонок».

      Дмитрий Козак, председатель оргкомитета по подготовке и проведению российского этапа «Формулы-1»: «С учетом проведения ЧМ-2018 по футболу было скорректировано время проведения Гран-при. С этого года российский этап возвращается в бархатный сезон».

      Билеты уже поступили в продажу. Минимальная цена — около 4 тысяч рублей. Это ниже, чем на прошлых гонках.

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