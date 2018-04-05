«Формула-1» в Сочи будет проводиться каждый год

Хорошая новость для поклонников автогонок. Престижная «Формулы-1» будет проводиться в Сочи ежегодно. Об этом сегодня объявили организаторы Гран-при России.

Контракт заключен до 2025 года, очередной этап состоится осенью. Это самое популярное время для фанатов «королевских гонок».



Дмитрий Козак, председатель оргкомитета по подготовке и проведению российского этапа «Формулы-1»: «С учетом проведения ЧМ-2018 по футболу было скорректировано время проведения Гран-при. С этого года российский этап возвращается в бархатный сезон».



Билеты уже поступили в продажу. Минимальная цена — около 4 тысяч рублей. Это ниже, чем на прошлых гонках.