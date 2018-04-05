В Москве открылся центр для детей с ДЦП, аутизмом и синдромом Дауна

В российской столице появился реабилитационный центр для детей-инвалидов , который открыли… сами родители. Два года назад их объединила общая цель — помочь своим ребятишкам. Сначала энтузиасты собирались в обычной квартире и обсуждали диагнозы, лекарства и терапию, но в итоге этот вынужденный клуб по интересам разросся до уровня полноценного медучреждения.

Ирина, когда узнала, что у ее сына синдром Дауна, не опустила руки. В отличие от 85% семей, отказывающихся от таких детей, она решила бороться. Сегодня Лёша ходит в обычный детсад с другими ребятами, катается на лыжах и читает.



Ирина Игнатова: «Сын стал говорить фразами. Этого очень долго добивались, потому что он отвечал односложно — дай, рисовать, гулять. Сейчас он уже говорит „мама, пойдем гулять“», «спасибо, было вкусно».



В центре помощи Лёша бывает несколько раз в неделю. Здесь нет людей в белых халатах, утвержденного кем-то сверху меню для столовой. Инклюзивный центр Ольга Попова открыла после того, как поняла, что по официальным программам ее сын, страдающий детским церебральным параличом, всей помощи не получит, как и тысячи подобных детей. Женщина начинала большое дело как родительский проект у себя на квартире, но когда число пациентов выросло до нескольких десятков, пришлось искать новое помещение.



Ольга Попова, руководитель инклюзивного центра: «Недостаточно специалистов. Они работают хорошо стараются, но таких центров очень мало, там большие очереди».



Чтобы помочь детям с синдромом Дауна, аутизмом, детским церебральным параличом, в центре решили использовать так называемый прикладной анализ поведения. Подробности — в репортаже корреспондента Владимира Аракелова.