Лавров заявил о готовности Москвы к откровенному диалогу с США

Тандем Москвы и Пекина — важнейший стабилизирующий фактор для всего мира. Об этом сегодня заявил Сергей Лавров на встрече со своим китайским коллегой Ван И. Речь зашла об отношениях с другими странами, в частности, с США. Российский министр еще раз напомнил, что Москва, в отличие от Вашингтона, никогда не избегает обсуждения сложных вопросов.

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Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Когда от любого диалога отворачиваются и требуют в качестве предварительного условия выполнить некие задачи, абсолютно оторванные от реальности и сформулированные на голословных утверждениях, — это ситуация, которой мы не можем ничего противопоставить, кроме подтверждения того, что мы готовы разговаривать и готовы отвечать на любые вопросы при понимании, что и вопросы, которые у нас возникают, в частности, в сфере стратегической стабильности, тоже будут предметом откровенного, честного диалога».



Министр добавил, что Москва рассчитывает на открытый диалог с Вашингтоном, но без «передергивания фактов».



На встрече с китайским министром иностранных дел Лавров заявил, что тандем Москвы и Пекина — важнейший стабилизирующий фактор для всего мира. Главы внешнеполитических ведомств обсудили график дальнейших двусторонних контактов на высшем уровне. Сообщается, что у глав государств будет возможность встретиться в течение года не только в России и Китае, но и на полях саммитов БРИКС, G20, АТЭС.