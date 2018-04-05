Снежная буря в Магадане привела к разрушениям и транспортному коллапсу

Спасатели рекомендуют жителям Магадана без особой необходимости не покидать свои дома. Опасность представляет ураганный ветер, который сносит кровли, роняет деревья и рекламные конструкции. Скорость ветра достигает 30 метров в секунду.

Уже вторые сутки Магадан во власти стихии. Резкое похолодание после первой весенней капели превратило улицы города в настоящее снежное царство. Видимость в городе не превышает двух метров, бушует метель, штормовой ветер сбивает с ног. К тем, кто так и не смог выкопать автомобили из сугробов, на помощь пришли грузовики МЧС.



В объектив камеры видеонаблюдения попало падение снега и льда с крыши многоэтажки. Глыбы сдуло ветром, и они рухнули прямо на припаркованные у дома автомобили. К счастью, обошлось без пострадавших.



Коммунальщики продолжают работать в авральном режиме. Сотрудники МЧС советуют жителям не рисковать, оставить личные автомобили и пересесть на общественный транспорт, а лучше вовсе не выходить из домов.



Территориальная дорога Магадан — Балаганное — Талон в настоящее время закрыта, на ней развернут мобильный пункт обогрева. Парализовано движение не только на автотрассах, но и в морском торговом порту. Десятки судов вынуждены были отменить свои рейсы. А всем сотрудникам сегодня разрешили не выходить на работу. Дома остались и школьники — в учебных заведениях отменили занятия.



По данным синоптиков, непогодой Магадан обязан резкому перепаду температур и мощному циклону, который пришел со стороны Японского моря. Когда в городе вновь запахнет весной, сказать сложно: плохая погода и штормовой ветер продержатся здесь еще как минимум сутки.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.