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7 апреля, 13:15
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    В Москве прохожий выстрелил в лицо полицейскому из-за замечания

    4 комментария

    В Москве прохожий выстрелил в лицо полицейскому из-за замечания

    В Москве прохожий выстрелил в лицо полицейскому <nobr>из-за</nobr> замечания

    В Москве разыскивают мужчину, который выстрелил в лицо полицейскому из газового пистолета и сбежал с места происшествия.

    Как сообщает агентство «Москва», всё произошло сегодня утром на улице 1905 года. Там сотрудник патрульно-постовой службы столкнулся в подземном переходе с незнакомым мужчиной и сделал ему замечание. В ответ тот достал газовый пистолет и выстрелил полицейскому в лицо, а после сбежал с места происшествия.

    В МВД уже возбудили уголовное дело о хулиганстве. Агрессивного прохожего ищут.



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