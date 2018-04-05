В Москве прохожий выстрелил в лицо полицейскому из-за замечания

В Москве разыскивают мужчину, который выстрелил в лицо полицейскому из газового пистолета и сбежал с места происшествия.
Как сообщает агентство «Москва», всё произошло сегодня утром на улице 1905 года. Там сотрудник патрульно-постовой службы столкнулся в подземном переходе с незнакомым мужчиной и сделал ему замечание. В ответ тот достал газовый пистолет и выстрелил полицейскому в лицо, а после сбежал с места происшествия.
В МВД уже возбудили уголовное дело о хулиганстве. Агрессивного прохожего ищут.
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В МВД уже возбудили уголовное дело о хулиганстве. Агрессивного прохожего ищут.
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