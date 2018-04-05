В Уфе сотрудница офиса дала отпор вооруженному налетчику: видео

Сотрудница офиса микрозаймов из Уфы дала отпор вооруженному преступнику. На требование отдать деньги женщина взяла в руки нож. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

В помещение офиса микрозаймов ворвался злоумышленник в маске. Он рассчитывал на быстрый исход, но дама оказалась не робкого десятка.



Преступник, судя по всему, не ожидал такой реакции и был вынужден покинуть помещение. Налетчика сейчас разыскивают полицейские.

