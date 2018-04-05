Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
    •  
    В Уфе сотрудница офиса дала отпор вооруженному налетчику: видео. кражи и ограбления, Уфа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Уфе сотрудница офиса дала отпор вооруженному налетчику: видео

    В Уфе сотрудница офиса дала отпор вооруженному налетчику: видео

    1 комментарий
    В Уфе сотрудница офиса дала отпор вооруженному налетчику: видео

    В Уфе сотрудница офиса дала отпор вооруженному налетчику: видео

    В Уфе сотрудница офиса дала отпор вооруженному налетчику: видео

      Сотрудница офиса микрозаймов из Уфы дала отпор вооруженному преступнику. На требование отдать деньги женщина взяла в руки нож. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

      В помещение офиса микрозаймов ворвался злоумышленник в маске. Он рассчитывал на быстрый исход, но дама оказалась не робкого десятка.

      Преступник, судя по всему, не ожидал такой реакции и был вынужден покинуть помещение. Налетчика сейчас разыскивают полицейские.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru