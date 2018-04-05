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7 апреля, 13:15
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    В Ирландии помиловали мужчину через 136 лет после повешения

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    • Фото: National Library of Irland
    В Ирландии помиловали мужчину через 136 лет после повешения

    В Ирландии помиловали мужчину через 136 лет после повешения

    В Ирландии помиловали мужчину через 136 лет после повешения
  • Фото: National Library of Irland

    • Президент Ирландии Майкл Хиггинс подписал приказ о помиловании помилование мужчины, который был осужден за убийство и повешен 136 лет назад.

    Как пишет Sky News, Майлс Джойс был приговорен к смертной казни за участие в убийстве пяти членов одной семьи в местечке Маамтрасна в графстве Голуэй на западе страны. В декабре 1882 года мужчину повесили вместе с двумя другими осужденными, которые настаивали на непричастности Джойса к преступлению.

    В 2015 году в Ирландии начался пересмотр дела Джойса. В итоге мужчину признали невиновнным.

    Президент Ирландии Джойса помиловал, а смертную казнь 136-летней давности назвал «постыдным эпизодом в истории Ирландии и Британии».

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