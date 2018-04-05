Facebook признался в сканировании личных сообщений пользователей

Социальная сеть Facebook сканирует личные сообщения своих пользователей в приложении Facebook Messenger. Об этом рассказала представитель самой компании. По ее словам, так планировалось предотвращать оскорбительное поведение.
Несколько недель в мировых СМИ к названию компании Facebook неизменно добавляют словосочетание «утечка данных». Не успела еще сойти история с Cambridge Analytica, как представительница соцсети сообщила Bloomberg, что Facebook сканирует личные сообщения пользователей в приложении Faсebook Messenger.
В частности, система автоматически просматривает отправленную фотографию, например, нет ли на ней эксплуатации детей, ссылки проверяются на наличие вирусов. Что касается самих текстов, их будут читать, если чаты помечены модераторами. Нужно это, как заявляют в компании, чтобы быстро предотвращать оскорбительное поведение, правда, подчеркивают, что для рекламы эту информацию не используют.
Что касается сбора данных о пользователях компанией Cambridge Analytica, то раньше говорили, что утекли данные 50 миллионов человек, то теперь сам Facebook называет цифру в 87 миллионов.
В частности, система автоматически просматривает отправленную фотографию, например, нет ли на ней эксплуатации детей, ссылки проверяются на наличие вирусов. Что касается самих текстов, их будут читать, если чаты помечены модераторами. Нужно это, как заявляют в компании, чтобы быстро предотвращать оскорбительное поведение, правда, подчеркивают, что для рекламы эту информацию не используют.
Что касается сбора данных о пользователях компанией Cambridge Analytica, то раньше говорили, что утекли данные 50 миллионов человек, то теперь сам Facebook называет цифру в 87 миллионов.
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