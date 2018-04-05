Объем открытого в Бахрейне месторождения нефти сравним с российскими запасами

Бахрейн оценил содержимое нефтяного месторождения, об открытии которого страна объявила на выходных. По словам министра нефти Бахрейна, там насчитывается не меньше 80 миллиардов баррелей.

Сейчас запасы крошечного островного государства Персидского залива оцениваются в скромные 125 миллионов баррелей. Министр добавил, что две консалтинговые компании и сервисная корпорация Halliburton подтвердили оценку нового бахрейнского месторождения в 80 миллиардов баррелей.



Для сравнения: доказанные запасы России, по разным источникам, составляют от 80 до 110 миллиардов баррелей. Остается вопрос: какую часть запасов Бахрейну удастся извлечь. Нефть находится в сланцевой породе и достаточно глубоко под дном Персидского залива.