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    СМИ узнали о начислении налога на бани и гаражи по фотографиям с воздуха

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    СМИ узнали о начислении налога на бани и гаражи по фотографиям с воздуха

    СМИ узнали о начислении налога на бани и гаражи по фотографиям с воздуха

    В прессе появилась информация о том, что налог на гаражи и бани будет начисляться автоматически. Сумма будет рассчитана, как только объект сфотографируют с воздуха и передадут данные в единый реестр.

    «Известия» со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС) пишут, что владельцам гаражей, бань и иных построек на дачных участках с этого года будет автоматически начислен налог на имущество после регистрации объектов в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН).

    Сообщается, что в реестр информация может попасть даже без ведома собственников, так как при постановке дач на кадастровый учет разрешается не инспектировать сами участки, то есть не заходить на них, а использовать аэрофотосъемку. По мнению экспертов, в реестр могут попасть незначительные хозпостройки, которые нельзя считать недвижимостью.

    В этом году в России начинается масштабная кампания по постановке недвижимости на учет. Комплексные кадастровые работы начнутся, как только сойдет снег. Расчет налога на недвижимое имущество дачников будет производиться автоматически при попадании данных в ЕГРН.

    Сведения об имуществе, будь то гараж, машиноместо или нежилое помещение, представленные Росреестром в рамках информационного взаимодействия, позволят определить вид этого самого имущества. В ФНС пояснили, что любые капитальные сооружения, в том числе гаражи, бани и другие строения, как только они получили соответствующий номер в ЕГРН, являются объектами налогообложения вне зависимости от типа земель (дачные и садовые НП, земли индивидуального жилищного строительства).

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