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    В Иркутске школьник на уроке ранил ножом одноклассника

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    В Иркутске школьник на уроке ранил ножом одноклассника

    В Иркутске школьник на уроке ранил ножом одноклассника

    Ученик 9-го класса школы №7 города Иркутска попал в больницу после ранения, которое ему на уроке нанес его одноклассник.

    Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии Иркутска, ЧП произошло на информатике. Один из учеников играл складным ножом, втыкая его в спинку впереди стоящего стула. Баловство до добра не довело — неосторожное движение рукой стало причиной ранения одноклассника.

    Мальчику оказали помощь в школьном медпункте, после чего отправили в детскую Ивано-Матренинскую больницу. Состояние подростка оценивается как удовлетворительное.

    В связи с этим инцидентом власти Иркутска проводят служебную проверку. В школе сообщили, что между пострадавшим и мальчиком, игравшим складным ножом, конфликта не было, оба ученика по характеру спокойные, учатся удовлетворительно.

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