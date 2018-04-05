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7 апреля, 13:15
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    Специалисты МЧС спасли рыбаков на Ладожском озере

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    Специалисты МЧС спасли рыбаков на Ладожском озере

    Специалисты МЧС спасли рыбаков на Ладожском озере

    В Ленинградской области более 10 любителей рыбалки оказались ночью в ловушке на льду Ладожского озера.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Ленинградской области: «В 20:40 поступила информация о том, что в акватории Ладожского озера 10 рыбаков-любителей не могут самостоятельно выбраться на берег из-за образовавшейся во льду трещины».

    На помощь любителям подледной рыбалки отправили катер на воздушной подушке. Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, спасательная операция в Волховском районе Ленинградской области закончилась благополучно. В 2 часа ночи все 10 рыбаков были доставлены на берег, никто не пострадал.

    В МЧС напоминают о том, что выход весной на лед водоемов представляет угрозу для жизни людей и призывают любителей зимней рыбалки неукоснительно соблюдать правила безопасности.

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