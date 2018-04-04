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    Петербургский музей театрального искусства расскажет историю щёголей двух столетий. Санкт-Петербург, выставки и музеи, история, мода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургский музей театрального искусства расскажет историю щёголей двух столетий

    Петербургский музей театрального искусства расскажет историю щёголей двух столетий

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    Петербургский музей театрального искусства расскажет историю щёголей двух столетий

    Петербургский музей театрального искусства расскажет историю щёголей двух столетий

      В Петербурге открылась занятная выставка, повествующая о модниках в театре и обществе.

      В Шереметьевском дворце с этого дня можно ознакомиться с устройством мужского корсета, узнать, как выглядит достойный лорнет, полюбоваться изысканной тростью и пороховницей, то есть заглянуть в гардероб щёголя, а точнее щёголей от пушкинских до чеховских времен.

      Особое внимание на выставке в музее театрального искусства уделено вещам знаменитостей: перстень Самойлова, табакерка Шаляпина, феска Глинки, пенсне Глазунова исполняют главные роли в историях о своих звездных владельцах.

      Интересно проследить, как менялся эталонный образ красавца мужчины из века в век. Когда-то уважающий себя завсегдатай театральных премьер не мог появиться на публике без пудреницы, мушечницы и бальной книжки.

      Позднее кумиры восторженных театралок выходили на подмостки в содержимом личных гардеробных, демонстрируя партеру изысканные аксессуары, не имевшие ничего общего с дешевым реквизитом.

      Образы современников на выставке представлены серией портретов харизматичных, талантливых и ярких героев нашего времени: от Георгия Товстоногова до Фаруха Рузиматова.

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