Петербургский музей театрального искусства расскажет историю щёголей двух столетий

В Петербурге открылась занятная выставка, повествующая о модниках в театре и обществе.

В Шереметьевском дворце с этого дня можно ознакомиться с устройством мужского корсета, узнать, как выглядит достойный лорнет, полюбоваться изысканной тростью и пороховницей, то есть заглянуть в гардероб щёголя, а точнее щёголей от пушкинских до чеховских времен.



Особое внимание на выставке в музее театрального искусства уделено вещам знаменитостей: перстень Самойлова, табакерка Шаляпина, феска Глинки, пенсне Глазунова исполняют главные роли в историях о своих звездных владельцах.



Интересно проследить, как менялся эталонный образ красавца мужчины из века в век. Когда-то уважающий себя завсегдатай театральных премьер не мог появиться на публике без пудреницы, мушечницы и бальной книжки.



Позднее кумиры восторженных театралок выходили на подмостки в содержимом личных гардеробных, демонстрируя партеру изысканные аксессуары, не имевшие ничего общего с дешевым реквизитом.



Образы современников на выставке представлены серией портретов харизматичных, талантливых и ярких героев нашего времени: от Георгия Товстоногова до Фаруха Рузиматова.