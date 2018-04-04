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    В Петербурге спасут от разрушения исторический дом Изотова. Санкт-Петербург, жилье, реконструкция и реставрация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге спасут от разрушения исторический дом Изотова

    В Петербурге спасут от разрушения исторический дом Изотова

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    В Петербурге спасут от разрушения исторический дом Изотова

    В Петербурге спасут от разрушения исторический дом Изотова

      Аварийное здание на Кирилловской улице отреставрируют и заселят туда молодежь. Решение принято на совещании в комитете по охране памятников.

      Сегодня на совещании петербургского комитета по охране памятников поставили точку в долгом споре чиновников и фонда региональной программы «Молодежи — доступное жилье». Аварийное здание на Кирилловской улице (доходный дом Изотова) будут реставрировать.

      При этом исторический фасад и необходимые несущие элементы должны максимально сохранить в первозданном виде. А вот перекрытия, которые могут угрожать обрушением, демонтируют.

      В новом проекте должны также укрепить и слабые грунты, из-за чего помещения начали разваливаться. Предполагается исправить и проекционные ошибки предыдущего подрядчика. Он неудачно провел капитальный ремонт, после которого в стенах образовались трещины.

      Председатель комитета по охране памятников заявил: в ходе реставрации будут максимально воссозданы те элементы декора, которые были утрачены в советское время. Таким образом здание приобретет свой достойный внешний вид, отметил Сергей Макаров.

      Уже сейчас известно, что после реставрации дом будет жилым. Заселять туда станут преимущественно молодежь в рамках городской программы. На совещании глава жилищного комитета Валерий Шиян распорядился как можно скорее определиться с новым подрядчиком и выйти на стройплощадку.

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