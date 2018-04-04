Живой <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Живой 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
    •  

    ФАС разрешила «Яндексу» и «Сбербанку» создать совместное предприятие

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018
    ФАС разрешила «Яндексу» и «Сбербанку» создать совместное предприятие

    ФАС разрешила «Яндексу» и «Сбербанку» создать совместное предприятие

    ФАС разрешила «Яндексу» и «Сбербанку» создать совместное предприятие
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • ФАС удовлетворила ходатайство «Сбербанка» о создании совместного предприятия с сервисом «Яндекс.Маркет».

    Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство «Сбербанка» о создании совместного предприятия с торговым сервисом «Яндекс.Маркет». Решение, в котором говорится, что сделка не приведет к ограничению конкуренции, было опубликовано в среду на сайте ФАС.

    смотреть«Яндекс» и «Сбербанк» вложат в совместный онлайн-гипермаркет по $500 млн
    «Яндекс» и «Сбербанк» вложат в совместный онлайн-гипермаркет по $500 млн
    О планах «Яндекса» и «Сбербанка» создать совместное предприятие стало известно в августе прошлого года. Основной задачей проекта станет создание сервиса розничной интернет-торговли. Планируется, что «„Сбербанк“для создания предприятия инвестирует в „Яндекс.Маркет“» 30 млрд рублей, но доли сторон в компании будут равными. На момент сделки партнеры оценивают этот проект в 60 млрд рублей без учета будущей синергии.

    Напомним, у «Сбербанка» и Яндекса уже есть совместный бизнес «Яндекс. Деньги», в котором банку принадлежат 75% проекта.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru