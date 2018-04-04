ФАС разрешила «Яндексу» и «Сбербанку» создать совместное предприятие

ФАС удовлетворила ходатайство «Сбербанка» о создании совместного предприятия с сервисом «Яндекс.Маркет».
Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство «Сбербанка» о создании совместного предприятия с торговым сервисом «Яндекс.Маркет». Решение, в котором говорится, что сделка не приведет к ограничению конкуренции, было опубликовано в среду на сайте ФАС.
О планах «Яндекса» и «Сбербанка» создать совместное предприятие стало известно в августе прошлого года. Основной задачей проекта станет создание сервиса розничной интернет-торговли. Планируется, что «„Сбербанк“для создания предприятия инвестирует в „Яндекс.Маркет“» 30 млрд рублей, но доли сторон в компании будут равными. На момент сделки партнеры оценивают этот проект в 60 млрд рублей без учета будущей синергии.
Напомним, у «Сбербанка» и Яндекса уже есть совместный бизнес «Яндекс. Деньги», в котором банку принадлежат 75% проекта.
О планах «Яндекса» и «Сбербанка» создать совместное предприятие стало известно в августе прошлого года. Основной задачей проекта станет создание сервиса розничной интернет-торговли. Планируется, что «„Сбербанк“для создания предприятия инвестирует в „Яндекс.Маркет“» 30 млрд рублей, но доли сторон в компании будут равными. На момент сделки партнеры оценивают этот проект в 60 млрд рублей без учета будущей синергии.
Напомним, у «Сбербанка» и Яндекса уже есть совместный бизнес «Яндекс. Деньги», в котором банку принадлежат 75% проекта.
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