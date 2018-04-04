Саммит в Анкаре: на что Россия, Турция и Иран готовы пойти ради мира в Сирии

Россия, Турция и Иран договорились объединить усилия по восстановлению Сирии и борьбе с терроризмом. Об этом лидеры трех стран заявили на совместной пресс-конференции по итогам прошедшего в Анкаре саммита.

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Сирийская тема все еще полна противоречий. И страны-гаранты ряд важных для мира в Сирии задач решают по-своему. Будь то операция Турции «Щит Ефрата» против сирийских курдов или судьба Башара Асада, которую участники сегодняшнего саммита видят по-разному. Но на саммите в Анкаре президенты России, Турции и Ирана говорят конструктивно и доверительно. Вынося ради общей цели болезненные моменты за скобки.



Такой подход и сделал этот миротворческий триумвират самым эффективным в сирийском вопросе. Ведь это благодаря усилиям Путина, Эрдогана и Рухани были повержены террористы и стали возможны прямые переговоры сирийских властей и оппозиции в Астане. А в мае 2017 года был подписан меморандум о создании зон деэскалации.



С Москвой у Анкары до Сирии вообще не было конфликта интересов на Ближнем Востоке. Напротив, общие взгляды, например, на иранскую ядерную программу сближали страны. С союзником России Ираном Турция находится, как говорят эксперты, в состоянии осторожного балансирования. Экономическое сотрудничество не мешает Анкаре и Тегерану бороться за влияние в регионе.



Но единая и неделимая Сирия стала для трех стран общим делом. На первой встрече в Сочи лидеры России, Турции и Ирана показали, что договариваться можно. Примером этому стал конгресс сирийского национального диалога. Теперь вопросами будущего политического устройства Сирии займется Конституционный комитет.



Напротив, сотрудничество Анкары с Пентагоном в Сирии приносит Турции все больше хлопот. Здесь и поставки оружия курдам, против которых выступают турки, и взятие Ракки силами Союза демократических сил — это проект США, где ключевую роль играют курдские отряды. Реджеп Эрдоган, впрочем, ругать союзника по НАТО не стал. А вот у президента Ирана руки в этом вопросе были развязаны.



Сейчас страны-гаранты сосредоточились на восстановлении инфраструктуры Сирии — чтобы беженцам было куда возвращаться. И призывают мировое сообщество меньше говорить и больше делать. Имея в виду в том числе Евросоюз, который все никак не выделит обещанные Турции 3 млрд евро на помощь беженцам.



Следующий раунд переговоров по Сирии страны-гаранты проведут в Тегеране. Саммит гарантов — особая площадка, которая претендует на исторический шанс оставить в прошлом традиционное соперничество стран на Ближнем Востоке.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.