Северную столицу начали отмывать от зимней грязи

В Петербург официально пришла весна. По крайней мере, для коммунальщиков. На улицы города вывели почти 600 единиц техники для борьбы с пережитками продолжительного зимнего сезона.

Операция «Зачистка», как называют эту работу дорожники, началась с главных магистралей города. В Московском районе это одноименный проспект. На всем его протяжении сегодня начали очищать разделительные полосы, силовые ограждения и тротуары.



Труднодоступные места при этом моют вручную из шлангов (для этого привлекли более тысячи дворников), а к генеральной уборке дорожного полотна подключили в том числе 27 новых машинных пылесосов.



После того как техника очистит от песка, соли и грязи все транзитные городские трассы, дорожники перейдут на второстепенные магистрали. Полностью промести и промыть все улицы (это две с половиной тысячи объектов) планируют до начала майских праздников.