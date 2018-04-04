Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
    •  
    Северную столицу начали отмывать от зимней грязи. ЖКХ, Санкт-Петербург, весна. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСеверную столицу начали отмывать от зимней грязи

    Северную столицу начали отмывать от зимней грязи

    комментировать

    Северную столицу начали отмывать от зимней грязи

    Северную столицу начали отмывать от зимней грязи

      В Петербург официально пришла весна. По крайней мере, для коммунальщиков. На улицы города вывели почти 600 единиц техники для борьбы с пережитками продолжительного зимнего сезона.

      Операция «Зачистка», как называют эту работу дорожники, началась с главных магистралей города. В Московском районе это одноименный проспект. На всем его протяжении сегодня начали очищать разделительные полосы, силовые ограждения и тротуары.

      Труднодоступные места при этом моют вручную из шлангов (для этого привлекли более тысячи дворников), а к генеральной уборке дорожного полотна подключили в том числе 27 новых машинных пылесосов.

      После того как техника очистит от песка, соли и грязи все транзитные городские трассы, дорожники перейдут на второстепенные магистрали. Полностью промести и промыть все улицы (это две с половиной тысячи объектов) планируют до начала майских праздников.

      Новости по теме

      Весна-2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru