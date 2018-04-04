Петербургским востоковедам подарили уникальный альбом с миниатюрами

Накануне своего 200-летия Институт восточных рукописей Российской академии наук получил достойный подарок.

Представители ЮНЕСКО преподнесли ученым альбом индийских и персидских миниатюр, известный всему миру как «Петербургская муракка». Он включен в реестр ЮНЕСКО «Память мира». Наряду с трудами Николая Коперника и Библией Гутенберга петербургский альбом благодаря своей уникальности признан достоянием человечества.



Сегодня гостям института представили три страницы альбома. Всего их 98. По самым скромным подсчетам, стоимость каждой оценивается в 500 тысяч евро. Уникальностью подобного раритета могут похвастаться лишь Британский музей и Лувр.



«Петербургская муракка» была создана в XVI-XVIII веках. В 1908 году в Тегеране ее приобрели специально для коллекции последнего российского императора.