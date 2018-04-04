У обвиняемого в неуплате налогов питерского бизнесмена изъяли ценную коллекцию икон

Во время обыска у петербургского бизнесмена обнаружили иконы на сотни тысяч долларов. Следственные действия в доме Владимира Гуревича прошли в рамках уголовного дела о неуплате налогов в особо крупном размере. Речь идет о 56 млн рублей.

Обвинение главе компании «Компас-Строй» было предъявлено еще в декабре 2017 года. Вместе со следователями и сотрудниками Росгвардии имущество Гуревича изучали и эксперты Министерства культуры. В итоге для исполнения приговора в части гражданского иска масштабная коллекция из 97 предметов искусства была изъята.



Все изъятые иконы переданы на ответственное хранение в Русский музей. Их стоимость уточняют специалисты. Кроме того, следователей заинтересовало происхождение некоторых икон. Они же в свою очередь выясняют, нет ли среди этих образов ранее похищенных.