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    У обвиняемого в неуплате налогов питерского бизнесмена изъяли ценную коллекцию икон. Санкт-Петербург, иконы, налоги и пошлины, обыски. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУ обвиняемого в неуплате налогов питерского бизнесмена изъяли ценную коллекцию икон

    У обвиняемого в неуплате налогов питерского бизнесмена изъяли ценную коллекцию икон

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    У обвиняемого в неуплате налогов питерского бизнесмена изъяли ценную коллекцию икон

    У обвиняемого в неуплате налогов питерского бизнесмена изъяли ценную коллекцию икон

      Во время обыска у петербургского бизнесмена обнаружили иконы на сотни тысяч долларов. Следственные действия в доме Владимира Гуревича прошли в рамках уголовного дела о неуплате налогов в особо крупном размере. Речь идет о 56 млн рублей.

      Обвинение главе компании «Компас-Строй» было предъявлено еще в декабре 2017 года. Вместе со следователями и сотрудниками Росгвардии имущество Гуревича изучали и эксперты Министерства культуры. В итоге для исполнения приговора в части гражданского иска масштабная коллекция из 97 предметов искусства была изъята.

      Все изъятые иконы переданы на ответственное хранение в Русский музей. Их стоимость уточняют специалисты. Кроме того, следователей заинтересовало происхождение некоторых икон. Они же в свою очередь выясняют, нет ли среди этих образов ранее похищенных.

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