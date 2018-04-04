Украинский генерал предостерег ВСУ от планов по захвату Ростова

Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе,
экс-министр обороны страны Евгений Марчук заявил, почему ВСУ не стоит и думать о том, чтобы «дойти до Ростова».
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Марчук отметил, что наступление на Россию — это «прекрасная патриотическая иллюзия», а в современном мире нужно быть реалистом.
Евгений Марчук, экс-министр обороны Украины: «Приходилось слышать „Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова“ и так далее. Нужно быть реалистами».
По мнению украинского генерала, для любой наступательной операции нужны подготовка и резервы, а у ВСУ их нет даже для освобождения Донецка. Чтобы продвинуться вперед, украинской армии потребуется дополнительная мобилизация. Кроме того, войска придется перестраивать из оборонительных в наступательные. И даже при соблюдении этих условий, заключил генерал, результат будет плачевным, потому что «с той стороны» украинских военных встретят «уже не трактористы и комбайнеры», передает РИА Новости.
Добавим, что на Украине не в первый раз заявляют о желании «дойти» до российских городов. Так, украинский депутат Андрей Тетерук говорил, что ВСУ скоро победит российскую армию и проведет парад на Красной площади. А другой депутат — Игорь Мосийчук — заявлял, что украинские войска не только захватят Москву, но и разрушат Кремль.
Евгений Марчук, экс-министр обороны Украины: «Приходилось слышать „Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова“ и так далее. Нужно быть реалистами».
По мнению украинского генерала, для любой наступательной операции нужны подготовка и резервы, а у ВСУ их нет даже для освобождения Донецка. Чтобы продвинуться вперед, украинской армии потребуется дополнительная мобилизация. Кроме того, войска придется перестраивать из оборонительных в наступательные. И даже при соблюдении этих условий, заключил генерал, результат будет плачевным, потому что «с той стороны» украинских военных встретят «уже не трактористы и комбайнеры», передает РИА Новости.
Добавим, что на Украине не в первый раз заявляют о желании «дойти» до российских городов. Так, украинский депутат Андрей Тетерук говорил, что ВСУ скоро победит российскую армию и проведет парад на Красной площади. А другой депутат — Игорь Мосийчук — заявлял, что украинские войска не только захватят Москву, но и разрушат Кремль.
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