Стивен Спилберг решил превратить Индиану Джонса в женщину

Режиссер серии фильмов об Индиане Джонсе считает, что главного героя саги нужно превратить в женщину.
Как передает The Sun, Стивен Спилберг выступил с такой идеей и объяснил, что для искателя приключений настало время «принять новую форму». Создатель картины отметил, что нет ничего неправильного в том, чтобы сделать женщину главным персонажем франшизы, надо только поменять имя с Джонс на Джоан.
Окончательного решения по поводу пола нового героя режиссер еще не принял, но заявил, что пятый фильм франшизы, премьера которого запланирована на июль 2020 года, станет последним с Харрисоном Фордом в роли Индианы, а серия однозначно продолжит свое существование. Спилберг выступил режиссером всех пяти фильмов, в них Форд сыграл главного героя. В 2016 году стало известно, что продолжение франшизы будет сиквелом четвертой части.
Окончательного решения по поводу пола нового героя режиссер еще не принял, но заявил, что пятый фильм франшизы, премьера которого запланирована на июль 2020 года, станет последним с Харрисоном Фордом в роли Индианы, а серия однозначно продолжит свое существование. Спилберг выступил режиссером всех пяти фильмов, в них Форд сыграл главного героя. В 2016 году стало известно, что продолжение франшизы будет сиквелом четвертой части.
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