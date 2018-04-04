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Брифинг Марии Захаровой
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    Москвичей накормят рекордной пасхой

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    Москвичей накормят рекордной пасхой

    Москвичей накормят рекордной пасхой

    Москвичей угостят огромной творожной пасхой, которая может попасть в Книгу Гиннесса.

    Угощение, которое готовят к пасхальному столу, установят у храма Христа Спасителя.

    Вес треугольной пасхи, изготовленной ростовскими молочниками, составил тонну, а высота и ширина — по 1,5 метра. Украсить блюдо решили цукатами и изюмом.

    Увидеть пасху можно будет с 9:00 до 12:00 8 апреля. В это же время ее будут измерять для Книги рекордов Гиннесса. До 17:00 ее нарежут, после чего полакомиться угощением смогут все желающие.

    Как сообщает агентство «Москва», в столицу из Ростова-на-Дону гигантскую пасху доставят 6 апреля. Ее освятит патриарх Кирилл, а потом угощение уберут на хранение до праздника.

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