Москвичей накормят рекордной пасхой

Москвичей угостят огромной творожной пасхой, которая может попасть в Книгу Гиннесса.
Угощение, которое готовят к пасхальному столу, установят у храма Христа Спасителя.
Вес треугольной пасхи, изготовленной ростовскими молочниками, составил тонну, а высота и ширина — по 1,5 метра. Украсить блюдо решили цукатами и изюмом.
Увидеть пасху можно будет с 9:00 до 12:00 8 апреля. В это же время ее будут измерять для Книги рекордов Гиннесса. До 17:00 ее нарежут, после чего полакомиться угощением смогут все желающие.
Как сообщает агентство «Москва», в столицу из Ростова-на-Дону гигантскую пасху доставят 6 апреля. Ее освятит патриарх Кирилл, а потом угощение уберут на хранение до праздника.
Вес треугольной пасхи, изготовленной ростовскими молочниками, составил тонну, а высота и ширина — по 1,5 метра. Украсить блюдо решили цукатами и изюмом.
Увидеть пасху можно будет с 9:00 до 12:00 8 апреля. В это же время ее будут измерять для Книги рекордов Гиннесса. До 17:00 ее нарежут, после чего полакомиться угощением смогут все желающие.
Как сообщает агентство «Москва», в столицу из Ростова-на-Дону гигантскую пасху доставят 6 апреля. Ее освятит патриарх Кирилл, а потом угощение уберут на хранение до праздника.
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